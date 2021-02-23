年輕人捧場 大陸二手經濟正火

日系做舊工裝夾克、歐式大襬傘裙、1980年代美產T恤衫……在甘肅省蘭州市一條繁華的商業街上，楊樂的第二家專營二手商品的精品店即將開門營業，貨架上擺放著各式復古衣衫。

新華社報導，從業多年，34歲的楊樂已投資百餘萬元人民幣，從世界各地「淘」來了上萬件二手貨品，包括裝飾在店內的琉璃燈和老畫報，吧台上的古董打火機和胡桃木音響，其中大部分被他稱作「古著」。

古著，在英文中被譯為「Vintage」，最早興起於歐洲。「我們一般認為，年頭超過20年以上的老物件才能達到古著的基本標準。好的古著帶有鮮明的時代特色，質量和款式都要過硬。」楊樂說。

近年來，中國大陸年輕消費者開始擁抱二手經濟，線下店鋪和線上平台也正在構建廣闊的二手市場。

2017年，楊樂的第一家古著店在蘭州開業。「大眾對於二手和古著產品的接受度有限。」他說，相較日本和歐洲，中國大陸的市場興起較晚，在舊物回收、貨源處理和產品分類方面還有很大的進步空間。

臨近開學，校園裡的二手書市熱鬧起來。畢業生將自己用過或閒置的書籍便宜賣給校內二手書店，下一屆新生以相對低廉的價格採購前輩們用過的書本—這正在成為中國大陸各大校園裡的一種傳統。

除了經濟價值，二手商品自帶的故事屬性也成為它們受歡迎的一大原因。在中國大陸社交軟件豆瓣上，有一個名為「你和二手書之間的故事」的話題，有近800篇內容發布，瀏覽量超過500萬。

上海網友徐碩購入了一本阿爾貝．加繆的「局外人」。在泛黃的扉頁上，書的前任主人在1996年的春天用英文留下了這樣一句話：「親愛的費拉拉，我希望你永遠不要覺得自己是個『局外人』。科洛。」

徐碩說，這本書是他從國外二手書店「淘」來的。「看到這句話，我覺得它真的穿越了時間和空間。20多年過去了，我很想知道這兩位過得怎麼樣了。」

中國大陸二手閒置市場規模的擴大，現在已催生出二手車鑑別師、二手奢侈品鑑定師等新興行業，典當行和舊貨市場也迎來新的發展機遇。