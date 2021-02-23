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小米造電動車 差關鍵一步

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
小米董事長雷軍個人、小米科技、順為資本三方投資過的造車、出行等項目超過20家企業。（中通社）
小米董事長雷軍個人、小米科技、順為資本三方投資過的造車、出行等項目超過20家企業。（中通社）

儘管小米集團再度闢謠，表示電動車製造業務，還沒有到正式立項（成案）階段，不過小米在造車方面的布局從未停止，累計投資超過20家汽車相關企業，汽車專利申請已超過700件，96%發明專利集中在無線通訊網路等領域，但尚未深入到汽車整體結構的設計。

財經網旗下「晚點LatePost」19日報導，根據多個消息來源，已經確定小米集團將要造車，小米股價隨後瞬間大漲，21日晚間小米發布公告，表示電動車還沒正式立項。

新浪財經報導，早在2013年雷軍就曾兩次赴美拜訪特斯拉執行長馬斯克，而且在確定造車戰略之前，小米內部曾多次立項調研過造車專案，甚至在2014年投資地圖廠商凱立德、2015年投資蔚來、2016年和2019年兩次投資小鵬汽車等。

根據統計，包括小米董事長雷軍個人、小米科技、順為資本三方投資過的造車、出行以及汽車後市場的項目超過20家企業。

小米自身生態鏈企業已布局睿米科技、車米科技、板牙科技等車載智慧產品公司，產品類別涵蓋智慧電動平衡車、智慧行車記錄儀、智慧倒車鏡、智慧後視鏡、智慧車充等。

第一財經日報報導，在技術研發方面，根據創新和智慧財產權SAAS服務商智慧芽數據顯示，小米在汽車領域的布局早於2013年已啟動，並在2015年左右開始國際專利布局。

2015年到2019年的申請量分別是187、186、113、82和70件，2020年預測（部分專利未公開）申請量約為134件。

智慧芽數據分析認為，未來幾年小米在汽車領域的專利預計申請量分別為2021年141件，2022年113件，趨勢並未減弱。

智慧芽數據分析指出，目前小米汽車相關專利中發明專利超過96%，主要集中的領域為無線通訊網路、數位信息傳輸、交通控制系統、導航等，汽車的零配件專利占比較少。

此外，小米還進行了一定國際專利布局，13.67%的專利是國際專利，目前小米汽車相關專利技術以原創為主，尚未深入到汽車整體結構的設計，更多的是以功能性開發為主。

專利 馬斯克

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