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結盟產業獨角獸 上汽進軍汽車晶片

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

上海汽車集團（簡稱「上汽集團」）下屬企業上汽乘用車，已與智慧晶片產業「獨角獸」地平線在近期敲定全面戰略合作協議，上汽集團將以上汽乘用車為載體進軍汽車晶片產業。

第一財經日報報導，上汽集團表示，地平線的智慧晶片、視覺感知演算法、數據封閉技術能力將帶來兩好處，一方面可緩解晶片短缺帶來的產能危機，另一方面能打造出對照標竿特斯拉FSD（全自動輔助駕駛）下一代智駕網域控制站和系統方案。

LMC汽車市場諮詢總經理曾志凌表示，車企在軟體方面有短板，進軍晶片領域會成為一種趨勢，未來智慧汽車的核心競爭在技術方面，不過自研晶片比較複雜，需要與科技企業分工協作。

早在2017年，上汽集團就開始布局智慧晶片領域，與地平線展開合作，並在2019年完成了對地平線的B輪融資，成為大陸第一家大規模投資智慧晶片的整車企業。

2020年，上汽集團又聯合地平線組建「上汽集團與地平線人工智慧聯合實驗室」，就智慧網聯技術展開深度合作，而上汽阿里與張江高科打造的新汽車科創公司智己汽車，將在今年推出的首款智慧電動車型，就搭載地平線征程晶片。

上海 特斯拉

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