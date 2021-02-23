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陸房市調控再加碼

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
大陸房市調控不斷加碼，上海及深圳等18個城市調高房貸利率。圖為民眾在重慶房交會上選購房屋。（中新社）
大陸房市調控不斷加碼，上海及深圳等18個城市調高房貸利率。圖為民眾在重慶房交會上選購房屋。（中新社）

大陸房市調控不斷加碼，上海深圳等18個城市相繼調高房貸利率，地方商銀還嚴審購房准入資格。專家分析，無論首套房還是二套房都調高房貸利率，顯示房貸政策收緊。

上海證券報報導，大陸房市政策頒布頻繁，不僅有房貸集中度管理金融審慎監管框架，1月底已出現銀行集體上調房貸利率的情況。

融360大數據研究院對大陸41個重點城市674家銀行分支機構房貸利率的監測數據顯示，1月20日至2月18日，大陸首套房貸款平均利率為5.26%，月漲0.04%；二套房貸款平均利率為5.56%，月漲0.03%。

具體來看，18個城市的房貸利率平均月漲幅度不一，其中六個城市的漲幅在0.1%以上。廣東多個城市的房貸利率紛紛調漲，東莞、佛山地區的房貸利率幾乎全線上漲。

熱門地區，1月27日，廣州地區大陸國有大行的首套房貸利率、二套房貸利率均上調0.15%，分別至5.2%、5.4%。當地已踩到房貸集中度「紅線」的股份行，還在LPR加點0.6%的基礎上再上調0.2%。二線城市中，南京、成都、東莞、中山等地有銀行表示房貸額度緊張。

對此，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，大陸國有銀行本身屬於房貸規模較大的銀行，調整具有風向標意義。無論首套還是二套都上調，顯示房貸政策收緊的導向。

騰訊網報導，從今年初，深圳房市政策收緊，到1月上海政策升級，以及杭州等地的政策「打補丁」，都說明大城市在不斷加碼房市政策。尤其是上海地區在1月21日、25日和29日接連發文，升級針對房地產的監管政策。

除了加強貸後檢查之外，目前深圳、上海等地的商業銀行已加強購房貸款客戶的准入審核。其中，重點審核購房人資格和資金來源，包括對其首期款繳納、還款能力等方面的審查。

房市調控仍在不斷加碼，為落實「房住不炒」的定位，2月8日，深圳市住房和建設局發布通知，擬建立二手住房成交參考價格發布機制，以引導商業銀行合理發放二手住房貸款，防控個人住房信貸風險，穩定市場預期。

上海 深圳 房地產

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