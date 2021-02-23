渤海 再發現億噸級油氣田

中國海洋石油集團有限公司（簡稱中國海油）22日對外宣布，中國大陸渤海再獲大型油氣發現—渤中13-2油氣田，探明地質儲量億噸級油氣當量。

中新社報導，中國海油稱，此次發現進一步夯實了中國大陸海上油氣資源儲量基礎，對海上油氣田穩產上產、保障大陸國家能源安全具有重要意義。

渤中13-2油氣田位於渤海中部海域，距離天津市約140公里，平均水深約23.2公尺。發現井渤中13-2-2井共鑽遇約346公尺厚的油層，完鑽井深5223公尺。經測試，該井平均日產原油約300噸、天然氣約15萬方。 中國海油勘探部總經理周心懷表示，渤中13-2油氣田的發現，實現了渤海海域「覆蓋型」潛山勘探的重大突破，極大地拓展了潛山勘探空間，對未來渤海及中國大陸近海同類型潛山勘探具有重要的推廣價值。

為實現儲量高效轉化，中國海油創新應用勘探開發一體化管理模式，利用現有油田設施快速推動井區建產，探井直接轉為生產井進行試採，不僅降低了鑽井費用，同時增加了油氣產量。

周心懷指出，大陸「十四五」期間，渤中13-2油氣田將持續推進總體開發方案的部署及實施，成為渤海油田上產4000萬噸的重要力量。

近年來，中國海油推進增儲上產「七年行動計畫」，科研人員圍繞潛山等複雜地質構造，不斷加強地質認識創新和勘探技術攻堅，短短兩年間，在渤海先後斬獲大型凝析氣田渤中19-6、億噸級油田墾利6-1等一系列重大油氣發現。

渤中13-2油氣田投產後，將與渤中19-6凝析氣田等在生產油氣田協同發力，為渤海油田努力建成中國大陸最大原油生產基地奠定堅實基礎，發揮海上油氣生產對於中國油氣資源安全穩定供應、降低對外依存度的重要作用。