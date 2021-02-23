資金落地 絲路海運港航網絡形成

「絲路海運」命名航線船舶「鴻城」輪（英文船名：KOTALANGSAR），22日緩緩靠泊廈門港海天碼頭，又有1800個空箱運抵廈門港。

中新社報導，福建絲路海運運營有限公司副總經理李南受訪時稱，隨著近期「絲路海運」港航發展專項資金的落地，國際航商對福建「海絲」核心區的高質量發展更有信心，強有力的「絲路海運」港航網絡正在形成。

當天，該航次在廈門卸下約1800個空箱，占卸船總數的近80%。海天碼頭為該輪開啟「絲路海運」全速作業模式，更快的卸船速度意味著空箱將更快地到達發貨人手裡。

新冠肺炎疫情發生以來，全球供應鏈順暢運轉面臨挑戰，空箱回轉效率低下導致物流成本飆升，「一箱難求」已成新常態。

此次「鴻城」輪從萬里開外帶來1800個空箱，體現航運公司在暢通國際物流、力保「兩鏈」穩定等方面的責任和擔當。一家廈門本地出口企業相關負責人稱，空箱的及時回流補充，為工廠合理安排生產進度、制定準確物流計畫提供了保證。

該批空箱由6家國際箱主組成，來自新加坡的太平船務有限公司負責承運。太平船務公司廈門分公司操作箱管部高級經理王衛說，這批空箱主要來自南非、新加坡等國家，抵達廈門後，將很快裝上本地貨物再出口到「海絲」沿線港口。

空箱的快速循環為「絲路海運」持續運轉提供了有力保障。統計數據顯示，今年春節期間（2月11日至17日），廈門港「絲路海運」命名航線累計開行51個艘次，完成集裝箱吞吐量6.25萬標準箱，同比增長110%，實現新年開門紅。