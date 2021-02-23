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投資260億元 雄安智慧城開工
大陸河北雄安新區容東片區1號地塊，預計投資260億元人民幣的「雄安·電建智匯城」項目22日正式開工，這是近期雄安新區集中開工的重點項目之一。
中新社報導，該項目開發用地面積680畝，地上地下合計建築面積約170萬平方公尺，主要業態包含辦公、商業、酒店、公寓等，以「聚集承載中國建造信息化和智慧城市產業核心力量，打造中國數字城市產業基地，支撐和服務雄安新區城市建設及運營」為定位，建成後意向引入北京非首都功能疏解機構、其它總部企業、各類行業協會、專業服務企業、科技創業服務機構、孵化器、新區鼓勵和引導發展的其它企業等。
近期，雄安新區一批重點項目集中開工，主要是容東片區市場化項目、公共服務設施項目及其它片區市政基礎設施項目，包括容西片區配套市政道路管廊一期工程、容東片區1號地塊項目、容東片區2號地塊項目、容東片區3號地塊項目、容東片區4號地塊項目（雄安國際酒店項目）、容東片區C組團養老中心項目、容東片區一級消防站建設工程（東）項目、容東片區教育設施配套項目（完全中學）、雄安郊野公園主場館精裝修工程、昝崗高鐵樞紐片區環衛設施一期工程等。
報導稱，2021年，雄安新區續建項目有80多個，新開工的建設項目將會達到100多個，年度投資預計將大幅超過去年。
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