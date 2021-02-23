大陸50城市 賣地收入近5千億

中原地產研究中心22日發布的數據顯示，今年以來，大陸50個土地出讓收入最高的城市「賣地」收入達到4735億元（人民幣，下同），同比上漲42%。分城市來看，2021年以來，有杭州、上海、成都、北京、寧波、南京等10個「賣地」收入超百億元的城市。

中新社報導，春節假期剛過，中國大陸多地土地市場迅速恢復。22日，鄭州市以網上掛牌方式出讓兩宗地塊，總成交價11.28億元。其中，位於高新區的一宗地塊由保億置業旗下公司以7.93億元競得，溢價率39.84%；另一宗位於金水區的地塊由河南金泰置業有限公司以3.34億元摘得。

20日，經過311輪激烈競價，融創和廈門建發共同成立的項目公司（上海兆顥企業管理有限公司）以64.52億元的價格競得上海市普陀區石泉社區一住宅地塊使用權，溢價率36.15%，成交樓面地價高達每平方公尺84346元。

19日，廣州地鐵以82.34億元的價格競得海珠區赤沙車輛段地塊，樓面價為每平方公尺2.7萬元。此外，深圳、長沙、重慶、鹽城等多地均在春節假期後即迎來土地成交。

受到2020年同期低基數的影響，今年前兩個月，主要城市土地市場交易金額出現明顯的同比增長。

克而瑞研究中心日前發布的統計數據也顯示，2021年1月份，儘管中國大陸全國土地市場成交建築面積同、環比均現回落，但土地市場熱度卻有所回升，地價、溢價率均出現回升，土地流拍現象也有所減少。

該機構認為，2021年開年土地市場熱度回升主要得益於長三角熱點城市優質土地成交占比大幅提升，1月份杭州、寧波、南京等城市均有多宗優質土地出讓。特別是杭州，1月份土地成交總金額突破500億元，位居各城市首位。杭州出讓的地塊中有五成以上以高溢價或最高限價成交。

中原地產首席分析師張大偉認為，2020年下半年，主要城市房地產市場成交量出現明顯復甦，大部分城市交易量已逐漸恢復到了疫情前的水平，房企也開始積極補充庫存。