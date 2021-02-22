專家：陸經濟看好 人民幣進入雙向波動期

交通銀行台北分行今（22）日發布人民幣周評指出，人民幣兌美元即期匯率受新冠疫情、疫苗進展、美國聯準會會議以及中美兩國領導人除夕通話等因素帶動，呈現高點企穩又轉頭向下的行情；離岸與在岸市場保持同步，離岸匯率15日曾觸及6.40邊界。

周評內容顯示，辛丑年第一周，兩個交易日内人民幣兌美元中間價共變動285個點至6.46，下調幅度超過0.3%。

從基本面看，人民幣匯率仍有强勢支撐，中國大陸外貿及消費數據較亮眼，經濟已明確率先反彈，持續高利差及海外風險偏好提升，使對外貿易和證券投資項下都保持較大規模的貿易順差及較長時間資金淨流入，形成人民幣匯率堅强後盾。

另一方面，大陸監管不斷公布逆周期調節政策，一是流入方向加強管控，包括外匯風險準備金退出，陸續下調金融機構及企業跨境融資宏觀審慎參數，並減少金融機構額度占用豁免項目等；二是流出方向穩步放開，包括擴大QDII額度並加快審批速度，提高境外放款宏觀審慎係數等。連續數月回歸中性的匯率政策，既減少境外流動性氾濫對境內的影響，也將限制未來人民幣升值幅度。預計人民幣匯率將進入雙向波動時期。

牛年伊始，美元指數小幅波動，從節前90.37起始，到節後90.36收盤，較年初變動0.55%，期間最低探至90.34，最高達到90.95，跨度60個點。

最新公布的經濟數據喜憂參半，勞動力市場初請失業金人數結束了連續三周的下降趨勢；因疫情影響及寬容準則刺激美國家庭債務規模破紀錄；疊加美國通膨預期抬頭，10年期美債收益率近期突破1.3%，創下1年內紀錄；房地產新屋開工略降，但總體仍處於高位，營建許可升至2007年以來新高。

對比其他主要經濟體，英國2020年GDP萎縮9.9%，為三個世紀來最差；日本2020年實際GDP下降4.8%，為2009年以來首次；歐元區2020年四季度GDP修正值年降5%，低迷情勢未改，相較之下美國經濟增長預期仍然樂觀。

從美聯準會角度來看，一方面因零利率下限約束，推行負利率阻力較大，動力不足，會議紀要顯示貨幣政策不會變化，但擴表帶來的邊際效應也將走弱；另一方面，新政府財政刺激政策也可能影響市場對聯準會維持寬鬆程度判斷。政策預期及相對樂觀的經濟前景料將維護美元指數短期在高點徘徊。

境內貨幣市場方面，市場較節前顯現寬鬆趨勢。節後第一天人民幣隔夜價格仍留節前緊俏維持在3.5%及以上，19日即回復正常，隔夜均低於1.8%。

公開市場方面，節後人行按日操作逆回購共計人民幣500億元，到期人民幣3600億元，實現資金淨回籠3100億元，市場緊平衡格局不改，7天及以上人民幣利率較節前未有大幅變動。

人行公布的2月貸款市場報價利率（LPR）已連續10個月保持穩定。今後市場關注重點將集中在公開市場操作利率、中期借貸便利（MLF）、LPR等政策利率指標，預計LPR及MLF操作利率短期内將保持不變，若境內外利差略有收窄，對人民幣匯率寬幅波動會有助益。