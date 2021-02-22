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解決晶片短缺危機 大陸上汽集團進軍汽車晶片產業

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
上汽集團將借力大陸AI晶片獨角獸「地平線」全面進軍汽車晶片產業。（圖／取自大陸自媒體）
上汽集團將借力大陸AI晶片獨角獸「地平線」全面進軍汽車晶片產業。（圖／取自大陸自媒體）

上汽集團將借力大陸AI晶片獨角獸「地平線」全面進軍汽車晶片產業。上汽集團下屬企業上汽乘用車已與地平線在近期敲定全面戰略合作協議，透過與地平線的全面戰略合作，上汽集團將一方面緩解晶片短缺帶來的產能危機，另一方面也寄望能夠共同打造出可以對標特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）的下一代智慧駕駛領域控制器和系統方案。

第一財經報導，公開資訊顯示，地平線成立於2015年7月，是目前中國大陸國內唯一經過前裝量產驗證的汽車智慧晶片企業。

早在2017年，上汽集團就開始布局智慧晶片領域，與地平線展開了合作，並在2019年完成了對地平線的B輪融資，成為大陸國內第一家大規模投資智慧晶片的整車企業；去年，上汽集團又聯合地平線組建了「上汽集團與地平線人工智能聯合實驗室」，就智慧網聯技術展開全面深度合作。

LMC汽車市場諮詢（上海）有限公司總經理曾志凌表示。大陸車企在軟體方面有短板，進軍晶片領域會成為一種趨勢，未來智慧汽車的核心競爭在技術方面，但自研晶片比較複雜，因此車器需要和科技企業分工合作。

車用晶片

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