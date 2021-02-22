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「我爸是我爸」無法繼承遺產 山東淄博將建無證明城市

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
山東淄博市規定，申請人辦理政務服務和公共服務事項時，無需再到相關單位開具證明，透過直接取消、數據共享、告知承諾、部門核驗等方式實現免提交證明。（新華社）
山東淄博市規定，申請人辦理政務服務和公共服務事項時，無需再到相關單位開具證明，透過直接取消、數據共享、告知承諾、部門核驗等方式實現免提交證明。（新華社）

廣東惠州市一名男子，去年為繼承父親7萬餘元人民幣的遺產，先後到銀行、公證處、派出所、居委會間奔波7個多月，但依舊無法證明「我爸是我爸」。事件引起大眾關注，大陸國務院督查組更認為反映了地方基層部門規避責任，導致市民辦事無門。

據香港01報導，上周六（20日），山東淄博市政府辦公室公布將於今年9月底前建設「無證明城市」，方便企業和民眾辦事創業。

淄博市政府辦公室發布關於印發「淄博市建設「無證明城市」實施方案（試行）」的通知，提出依托數據歸集和共享，全面推進「減證便民」，盡快實現「法無規定一律取消」和「法有規定無需提交」的無證明城市建設目標。

淄博市規定，今年3月底前要完成各級各部門證明事項的梳理工作；6月底前，完成「無證明城市應用系統」開發，多渠道推進「無證明」辦理試運行；9月底前，各級行政機關和公共服務機構保留的全部證明事項無需群眾提交，基本建成「無證明城市」。

方案列明，市域範圍內各級行政機關和公共服務機構，在辦理政務服務和公共服務事項時，無需申請人再到本市相關單位開具證明，而是通過直接取消、數據共享、告知承諾、部門核驗等方式實現證明免提交。因此，「無證明城市」並不代表市民辦事不需要開具證明。

方案專門設立了投訴舉報辦法和工作責任追究辦法，對擅自要求申請人提供證明、擅自變更證明事項辦理方式、未在規定時間內完成部門核驗等行為，會依法追究責任。

去年3月，廣東惠州一名陳姓男子欲到銀行取出已故父親的存款，卻被銀行告知因屬於「存款繼承」，他應該向本人住所地、經查居住地、銀行所在地的公證單位申請繼承權證明書，才能取款。

陳男在銀行、公證處、派出所、居委會之間奔波7個多月，仍然無法取回父親的存款，最終向大陸國務院督察組陳情。督察組到惠州走訪後，發現陳男陳述內容均為事實，最後在協調之下，陳父的原所在單位願意出具親屬證明，陳男最終順利取得父親遺下的存款。

廣東 國務院

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