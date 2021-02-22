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前摩拜單車創始人夏一平 出任百度電動車CEO

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
前摩拜單車聯合創始人兼CTO夏一平確認出任百度汽車公司CEO。（圖／取自揚子晚報網）
前摩拜單車聯合創始人兼CTO夏一平確認出任百度汽車公司CEO。（圖／取自揚子晚報網）

大陸搜尋巨頭百度22日確認，大陸共享單車公司前摩拜單車聯合創始人兼CTO夏一平加入百度組建的電動汽車公司，擔任百度汽車公司CEO。

路透報導，百度在一份聲明中表示：「我們歡迎夏一平先生加入百度汽車公司，期待他能夠為百度和汽車行業貢獻新的力量。」

據該聲明介紹，夏一平曾任菲亞特克萊斯勒亞太區智能車聯事業部負責人，曾任摩拜單車聯合創始人兼CTO，在智慧汽車及出行領域擁有豐富的管理經驗。

百度今年1月宣布與吉利合作生產智慧電動汽車，百度18日宣布，已經確定與浙江吉利控股合資電動汽車公司的執行長（CEO）以及品牌；百度CEO李彥宏在季度財報會議上並表示，將努力在3年內推出一款新的電動汽車。

百度 電動汽車 共享單車

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