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網商銀行宣布 成為大陸數位人民幣研發參與機構

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
網商銀行成大陸數位人民幣研發參與機構。(新華社資料圖片)
網商銀行成大陸數位人民幣研發參與機構。(新華社資料圖片)

由螞蟻集團支持的網商銀行稱，網商銀行作為數位人民幣研發參與機構之一，將按照中國大陸央行總體安排穩步推進試點測試工作。

據香港信報財經網報導，數位人民幣App中，選擇添加錢包的運營機構除大陸六大國有銀行外，目前網商銀行和微眾銀行均已位列其中，這兩家銀行的狀態為「即將開通」。

數位人民幣是一種電子支付手段，主要定位為M0，即流通中的現金；C端主要用於小額高頻零售場景，採用「央行——商業銀行」雙層運營模式。數位人民幣定位為中國人民銀行向公眾提供的公共產品，不計付利息，不收取交易手續費。網商銀行和微眾銀行大股東均為互聯網巨頭，有望進入試點銀行行列備受關注。

分析人士指出，數位人民幣與銀行渠道建設不斷深化，未來必然會覆蓋至民營銀行。在大陸19家已經批復設立的民營銀行中，微眾銀行和網商銀行資產規模和盈利能力居前，同時還是互聯網銀行的龍頭，業務模式均為純線上，已經推出豐富的互聯網金融產品，覆蓋個人與小微企業兩大類。

數位人民幣合作銀行渠道建設去年就已經呈加速態勢。六大國有銀行具有技術和網點等「先天優勢」，在內部測試中直接接入。而數量眾多的城/農商行、農信社和村鎮銀行則有望通過系統清算平台曲線接入。

2020年9月，中國人民銀行數字貨幣研究所（簡稱「數研所」）與城銀清算服務有限責任公司（簡稱「城銀清算」）舉行戰略合作協議簽署儀式，雙方將在數位人民幣應用項目方面開展戰略合作。城銀清算表示，將在中國人民銀行領導下、在數研所支持下，有效貫徹落實數位人民幣工作的決策部署，更好發揮自身特色優勢，為城市商業銀行、民營銀行等中小銀行業金融機構提供數位人民幣互聯互通平台的「一點接入」服務。

在農村金融機構方面，2020年10月數研所與農信銀資金清算中心有限責任公司（簡稱「農信銀中心」）簽署戰略合作協議。農信銀中心將為農村信用社、農村商業銀行、村鎮銀行等中小銀行業金融機構提供數位人民幣互聯互通平台的「一點接入」新型聚合聯網服務，穩步推進數位人民幣在農村地區的研發及試點工作。

數位人民幣 中國人民銀行

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