貴州茅台急挫近7% 牛年復市後蒸發約2600億元

貴州茅台A股22日低開低走，最新報2,291.98元（人民幣，下同），跌6.8%。成交額連續4日突破百億元，該股春節後已累計下跌超10%。兩個半交易日，總市值蒸發超2600億元。

據香港01報導，數據顯示，從2月8日至19日，北上滬股通資金已連續5個交易日淨賣出貴州茅台，累計淨賣出約30億元。

在茅台大跌下，白酒板塊集體走低，其中山西汾酒跌停，酒鬼酒、五糧液、瀘州老窖、洋河股份跌超8%。

中國基金報報導，截至廿二日下午，中證白酒指數盤中跌6.67%，創下2021年以來的最大跌幅，半日整個板塊的總市值較前一交易日已經蒸發4,000億元。

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