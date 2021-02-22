聽新聞
test
0:00 / 0:00
貴州茅台急挫近7% 牛年復市後蒸發約2600億元
貴州茅台A股22日低開低走，最新報2,291.98元（人民幣，下同），跌6.8%。成交額連續4日突破百億元，該股春節後已累計下跌超10%。兩個半交易日，總市值蒸發超2600億元。
據香港01報導，數據顯示，從2月8日至19日，北上滬股通資金已連續5個交易日淨賣出貴州茅台，累計淨賣出約30億元。
在茅台大跌下，白酒板塊集體走低，其中山西汾酒跌停，酒鬼酒、五糧液、瀘州老窖、洋河股份跌超8%。
中國基金報報導，截至廿二日下午，中證白酒指數盤中跌6.67%，創下2021年以來的最大跌幅，半日整個板塊的總市值較前一交易日已經蒸發4,000億元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言