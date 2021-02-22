陸「中央一號文件」聚焦農業現代化與糧食安全

2021年中共中央一號文件指出，要加快推進農業現代化，打好種業翻身仗，對育種基礎性研究以及重點育種項目給予長期穩定支持；加快實施農業生物育種重大科技項目。

21日，中共中央一號文件公布，文件明確，到2025年，農業農村現代化取得重要進展，城鄉基本公共服務均等化水平明顯提高。在農業基礎建設、糧食和重要農產品供應、農業質量效益和競爭力、農村生態環境等方面都將實現大幅度改善和提升，農民的獲得感、幸福感、安全感明顯提高。

文件從實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、加快推進農業現代化、大力實施鄉村建設行動、加強黨對「三農」工作的全面領導四大方面，具體提出了20多項措施。

在實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面，文件提出對擺脫貧困的縣，從脫貧之日起設立5年過渡期，過渡期內保持現有主要幫扶政策總體穩定，逐步實現由集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉村振興平穩過渡，推動「三農」工作重心歷史性轉移。

據央視財經，近些年，洋種子（外來種子）以其技術優勢迅速征服中國農戶，2008年高峰時，洋種子佔據了壽光60%以上市場，價格也是一路飆升，原先種子論袋論斤賣，而到洋種子則開始論粒賣。為了改變這一局面，三年前，中國化工集團完成了對瑞士先正達公司的收購，收購金額達到430億美元。併購整合之後，全球種業三足鼎立：以拜耳為代表的歐盟，以科迪華為代表的美國，以先正達為代表的中國，三家合併全球市場佔有率達到了50%-60%。如今的山東壽光，大批大陸蔬菜育種研發機構聚集於此。

截至2019年底， 中國自主研發的蔬菜品種已經達到69個。在壽光的種子銷售公司，黃瓜、豇豆等蔬菜品種，國產種子佔90%以上的份額，告別了洋種子壟斷的現象。