河南公司年會鈔票成山 當場發2700萬人民幣現金酬精英

過年期間，河南新鄉某企業召開企業年會（類似台灣的尾牙），企業掌門人崔總現場拿出2700萬元（人民幣，下同）現金獎勵業務經理們。其中，拿得最多的業務經理一人就抱走了400萬元。

據騰訊新聞網，而最讓人震撼的則是，崔總並沒有選擇其他比較含蓄的獎勵方式，而是直接將2000多萬元現金全部搬到了舞台上。當場將這一大座「金山」分發給被獎勵員工的手中，有些員工滿面笑容，甚至抱錢都快抱不動了。

該企業的企業年會影片也被傳到了網上。看到崔總將一捆一捆的獎金發給手下員工，網友們不禁投來的羨慕的眼光。除此以外大家也紛紛感慨崔總的大氣與格局。

有大陸網友表示，「誰不想為這樣的老闆打工？」「這樣的企業想不做大都難！」「跟對老闆很重要，跟著這樣的老闆賣命也值得。」「大家都非常認可崔總的做法，比起很多只讓馬兒跑，不給馬兒吃草的企業強太多了。」

也有一些質疑的聲音。有一些網友不解這些業務經理到底是做了什麼事情值得這般巨款嘉獎？還有些網友認為獎勵歸獎勵，但將這麼多的鈔票落在舞台上是不是太過張揚高調？