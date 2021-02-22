廣東規劃600km/h磁浮線 深圳上海2.5小時直達

廣東省國土資源廳近日發布《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版（下稱《規劃》），對未來十五年大陸國土空間安排進行解讀和展示。其中，規劃將預留「京港澳高速磁懸浮」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，這兩大通道也是首次在比較正式的官方文件中被提及。

深圳到上海約1500公里，若時速以每小時600公里計算，約2.5小時即可互通。交通業界人士稱，據《規劃》示意圖，兩大通道通過廣深段共線，將大灣區、長三角中國經濟「雙極」與大陸政治中心北京更快捷連通，並預留對接港澳地區。

目前中國大陸在全球高鐵發展上走在前面，時速350公里的輪軌高鐵已成網。但交通業界人士指出，想要更高速度、更大運力的高鐵網路，高速磁懸浮是未來選擇之一。

在大陸「十三五」交通規劃中，磁懸浮技術是必須突破的關鍵技術；在大陸《交通強國建設綱要》中，也提出合理統籌安排時速600公里級磁懸浮系統。2019年，時速600公里高速磁浮試驗樣車於青島下線。大陸交通部上月發布《交通運輸部關於服務構建新發展格局的指導意見》中明確要推進高速磁懸浮技術研發與試點示範工作，合理統籌安排時速600公里級高速磁懸浮系統等技術儲備研發。

本次《規劃》首度提及「京港澳高速磁懸浮」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，意味著中國將擁有多個鐵路網絡──普通速度的、時速350公里的，未來還會有時速600公里以上的磁懸浮。從線路走向上看，京港澳高速磁懸浮對應的是「三橫六縱兩聯」中的京港澳通道，滬（深）廣高速磁懸浮對應的是大陸國家沿海通道。

滬（深）廣高速磁懸浮通道若實際建成，滬廣兩市相距約1600公里，按時速600公里算，3小時以內即可通達，深滬相距約1500公里，約2.5小時即可互通。廣州至北京約2000公里，若乘坐京港澳高速磁懸浮，路程僅需3.3小時，比高鐵節省超一半時間。