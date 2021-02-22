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促美方做到「三個放棄」 王毅：中美關係要撥亂反正

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅。（法國廣播公司網）
大陸外長王毅。（法國廣播公司網）

大陸國務委員兼外長王毅2月22日在北京一個論壇上表示，中美關係要撥亂反正，首先要打破由錯誤對華認知砌起的高牆。他呼籲美方，「放棄對中國產品加徵不合理關稅，放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁，放棄對中國科技進步進行無理打壓」，創造兩國合作條件。

據環球網，王毅22日在「對話合作，管控分歧推動中美關係重回正軌」藍廳論壇開幕禮上致辭。他稱，中美關係在過去幾年脫離了正常軌道，陷入建交以來最為困難的局面。

王毅指出，其根源在於美國前政府出於自身政治需要，嚴重誤判和歪曲解釋中國的走向和政策，藉此制定各種遏制打壓行徑，為中美兩國關係造成了難以估量的傷害。

他表示，「今天，中美關係要撥亂反正，重回正軌，首先需要打破由各種對華錯誤認知而人為砌起的高牆，真正客觀準確地了解中國、認識中國、讀懂中國。」

王毅說，當前形勢下，雙方可由易到難，積極互動，積累善意。中方樂見美在華企業獲得更大成功，將繼續採取有力措施改善中國營商環境，同時希望美方盡快調整政策，「放棄對中國產品加徵不合理關稅，放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁，放棄對中國科技進步進行無理打壓」，為兩國合作提供必要條件。

他還說，抗擊新冠疫情、應對氣候變化、推動世界經濟復甦是眼下國際社會最緊迫的三大任務，作為負責任大國，中方願意在這三個領域同美國協調政策，加強合作，攜手為世界作出積極貢獻。

路透報導，王毅敦促美國決策者不要再汙衊中國共產黨，並停止縱容分裂勢力。

王毅 北京

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