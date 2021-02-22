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重慶吹「韓」流 商品熱銷

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

從面膜到巧克力，從燒酒到柚子茶，從辣醬到護手霜，春節期間，重慶「一帶一路」商品展示交易中心韓國館7天銷售額超過4萬元（人民幣，下同），其中具有韓國特色的蜂蜜柚子茶、護膚品等大受歡迎。

新華社報導，韓國館在去年「雙12」期間開館。開館僅半個月，館內銷售額便達到5萬元，在交易中心30多個國家館中名列前茅。

韓國館負責人余洪梅表示，韓國館之所以迎來「開門紅」，並且熱度持續不減，價格優惠是一方面，品牌保證更重要。

早在8年前，余洪梅便看到了韓國化妝品對消費者的吸引力。經過考察，余洪梅發現，韓國出口到中國大陸的化妝品主要集中在山東、廣東等地，而身處內陸的西部地區還是一個缺口。看見這個商機後，余洪梅開始涉足韓國化妝品進口銷售，為西部地區的代理商供貨。

中國大陸一直是韓國化妝品對外出口大國。2018年韓國出口的國產化妝品中有65.5%銷往香港、台灣和大陸。2019年，韓國化妝品出口額達64.8618億美元，對中國大陸出口為30.3759億美元，出口份額排名第一。

「目前很多熱銷商品已經缺貨，很多顧客開始提前預訂防曬系列的護膚品。」余洪梅表示，韓國商品在中國大陸的潛力巨大，未來將在主營韓國化妝品的基礎上，進口一批韓國特色飾品，豐富商品形態，為韓國進口商品創造更多發展空間。

韓國 化妝品

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