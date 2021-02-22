廣西 擴大與東協深化國際合作

初春伊始，來自東協國家的礦砂、煤炭、棕櫚油等產品源源不斷地進入廣西北部灣港，廣西的紡織服裝、機電設備、成品油等貨物，則通過邊境貿易、加工貿易、一般貿易等形式出口東協，這是近年來廣西與東協國家深化國際產能合作的一個縮影。

中新社報導，據廣西商務廳信息顯示，截止目前，廣西已與泰國、馬來西亞、印尼等8個東協國家開展園區合作。其中，以中馬「兩國雙園」為代表的互設產業園區模式，成為「中國—東協自貿區」升級背景下國際產能合作的典範。

當前，前述國際園區合作及產能合作已在拓展跨境產業鏈供應鏈等方面初顯成效，讓更多民眾分享到開放發展的紅利。

在廣西崇左，依託中泰（崇左）產業園建設，食品製造、材料電子產業、國際商貿物流業、跨境電子商務等主導產業在當地紛紛聚集，中糧集團、中國鋁業等大型企業陸續進駐。在廣西欽州石化產業園區，華誼欽州化工新材料一體化基地裡，一期項目建設已進入設備安裝的衝刺階段。依託東協和「一帶一路」沿線國家海運原料供給，當地初步形成「油、煤、氣、鹽」特色化、專業化石化產業體系。

在馬來西亞馬中關丹產業園，碼頭、鐵路、公路等設施日趨完善，招商進展順利，350萬噸聯合鋼鐵項目以及ICP樁廠等重點項目2019年全面投產，其中聯合鋼鐵項目成為馬來西亞最大最先進的鋼鐵廠。上汽通用五菱的印尼製造基地正式建成投產，具備12萬輛整車的年生產能力，吸引包括廣西汽車集團等一批廣西汽配企業入駐。

具體而言，廣西將著力培育先進裝備製造和綠色新材料兩個兆級產業集群，重點打造新一代信息技術、新能源汽車、先進新材料、人工智能、生物醫藥、海洋裝備等戰略性新興產業集群。