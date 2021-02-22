扎根武漢 台商二代迎疫後挑戰

在婚慶行集中的武漢漢口中山大道上，台灣青年廖伯元和父親共同經營21年的婚紗攝影公司2020年因新冠肺炎疫情遇上了不小的困難。廖伯元說，「婚慶行業的復工速度尤其緩慢，原計畫上半年辦婚禮的新人被迫推遲。在武漢，大家對聚集性較高的婚宴還是有疑慮。」

中新社報導，人口逾千萬的武漢市去年因疫情「封城」76天。在此期間，身為武漢市台資企業協會副會長、青年委員會執行長的廖伯元，在台灣通過電話、社交媒體與協會管理層積極溝通，發動購買醫療用品、組織捐款捐物。

廖伯元的夫人是地道的武漢媳婦，夫妻倆身在台北、心思卻全在武漢。「眼看著武漢的情勢一天天轉好，（我們）被各地醫護人員緊急馳援深深感動。」廖伯元說，路遙知馬力，日久見人心。

武漢去年4月8日解封後，廖伯元並未著急趕回武漢，他清楚婚慶行業的復工不會立竿見影。歇業期間，公司員工的基本工資得到保障，亦有一些打工者選擇另謀職業。之前已繳納婚紗照預約金的大多客戶，公司悉數退還費用。

身為台商第二代，廖伯元深知傳統的台企在大陸整體產業升級過程中亟需「自我改變」，疫情到來更加速了改變的迫切性。數年前在一場以「台商二代」為議題的論壇上，廖伯元曾發言稱，家族中年輕一代在企業轉型過程中起著重要作用，「二代」成為耕耘大陸多年的台企能否繼續生存的關鍵。

「我其實很羨慕近些年剛來大陸奮鬥的台青，他們沒什麼包袱，接觸到大陸的互聯網市場能够馬上投入其中。」他說，相對而言，傳統的台企則在是否加入、如何加入互聯網大潮的過程中顯得更加猶豫。

十多年在武漢打拚、組建家庭及生活，廖伯元早已把這座城市當作「第二個家」。2020年企業所遇的困難，他堅信只是暫時的，江城的活力在過去多年發展過程中早已被證明。「至今，我仍然看好武漢，這裡的發展潛力可以為台青登陸提供舞台。」