亞太無紙貿易協定 上路

「亞洲及太平洋跨境無紙貿易便利化框架協定」21日起生效。大陸商務部國際司負責人表示，該協定有利中國大陸商品進入亞太其他成員市場，也將為亞太各成員提供廣闊市場機會。

中新社報導，該協定由聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會發起，旨在通過促進電子形式的貿易數據和文件的交換和互認，促進跨境無紙貿易。協定談判於2015年4月啟動，2016年5月完成，先後有中國大陸、俄羅斯、韓國、印度和印尼等近30個亞太經社會成員加入。目前，協定對中國大陸、菲律賓等5個已完成國內核准的創始締約方開始生效。

根據協定，各成員應努力為跨境無紙貿易確立政策框架，利用現有或創建新的跨境無紙貿易系統，實現電子形式貿易數據和文件交換。

大陸商務部國際司負責人稱，該協定生效有助於密切中國大陸與亞太經濟的聯繫互動，提高中國大陸貿易便利化水平。該負責人表示，協定成員都是「一帶一路」倡議沿線國家，實現跨境無紙貿易將大大促進亞太貿易領域互聯互通。此外，該協定是聯合國框架下跨境無紙貿易領域的第一個多邊協定，發出了各成員合作應對疫情挑戰的積極信號。

目前，中國大陸已經承認電子數據和紙質單證在貿易通關中具有同等法律效力。下一步將積極做好協定實施相關工作。