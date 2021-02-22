廣州辦大型招聘會 職缺逾3000

春節後廣州首場大型綜合專場招聘會20日在南方人才市場登場，來自製造業、房地產、餐飲、醫療等領域的百餘家企業入場「搶人」，提供工作機會超過3000個。

「高技能工人比較緊缺，不容易招到。」廣東中海萬泰技術有限公司總經理辦公室副主任李嘉明表示，春節後該公司計畫招聘100名熟練技工，以滿足生產需要。

中新社報導，李嘉明表示，該公司位於佛山南海區獅山鎮的新項目將於今年9月投產，主要生產石油鑽探設備關鍵機械零部件。此次招聘崗位主要涉及深孔鑽鏜、線切割、數控車床操作等方面一線作業，崗位月薪普遍為6000元（人民幣，下同）至8000元，部分崗位月薪高達12000元。

廣州同昌電子技術有限公司是外資企業，節後打算招聘數十名設備維護人員和普工。該公司人事經理薛女士表示，公司部分員工選擇「就地過年」，員工流失率較低，招工壓力小了不少。

作為世界工廠，珠三角地區節後用工需求強勁的背後，是當地企業特別是製造業企業在疫情防控中迅速恢復發展活力。

步入中國傳統農曆牛年新春，珠三角不少企業開足「牛」力趕訂單。佛山順德的格蘭仕工業4.0基地，一批智能機器人正快速組裝生產微波爐。格蘭仕集團有關負責人稱，當前格蘭仕不少品類的訂單已排到2021年第二季度，尤其是微波爐和冰箱，都在抓緊擴充產能，其中微波爐日產能將擴大到15萬台，而冰箱的年產能將擴大80%以上。

「去年格蘭仕工業4.0及開源芯片兩大項目進展順利，創造了大量的人才需求。」格蘭仕集團有關負責人說，今年春節後該公司拿出「真金白銀」招攬人才，假設一名廣東省外務工人員在2月17日至2月28日期間入職該公司，工作首月將可獲得5400元保底工資，同時還有400元的新員工入職獎勵和300元的返崗車費補貼。

珠三角各地正開展春節後「南粵春暖」等就業服務活動。珠三角製造業重鎮，中山市正組織專機專列專車接員工返崗；同時赴河南、廣西等地開展勞務對接協作。