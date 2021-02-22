上海馬橋拚變身 打造智能小鎮

素有「上海之本」之稱的馬橋位於上海市閔行區，在上海新城崛起、老城繁榮的背景下，作為「上海三大古文化源頭」的馬橋，搭載人工智能的列車再次出發，與徐匯濱江、浦東張江和臨港新片區一起成為上海人工智能產業集聚區。

中新社報導，上海馬橋人工智能創新試驗區建設發展有限公司董事長史宏超表示，想在馬橋建立一個全新的城市樣板，建設一個更美好的人類生存生活家園。「未來試驗區將有一流的產業、一流的環境，更有一流的人文生態。」

目前，試驗區內企業總數達851家，世界500強企業27家，外資企業106家。科大訊飛、米其林輪胎、強生等企業「朋友圈」已慢慢集聚。達闥機器人、仙越機器人、鯨魚機器人等新興智能製造企業也初具規模。

企業緣何落戶試驗區？達闥科技公司聯合創始人兼副總裁汪兵表示，馬橋的土地資源優勢以及對人工智能產業鏈的聚集優勢成為他們落地的理由。「未來，我們會在試驗區打造全世界最大的服務型機器人關節的製造基地，同時會在試驗區打造全世界第一個機器人運營服務商。」

福洛德（上海）傳動技術有限公司董事長劉國盛也直言：「我們選擇了馬橋，馬橋也是適合我們的。我們選址的時候也花了一年的時間多地走訪，我們認為馬橋是一個有溫度、有溫情、有溫暖的地方。」

在鑫智谷（上海）科技發展有限公司產業發展總監李鵬翔想像的圖景裡，人工智能廣場、人工智能餐飲街、人工智能公園、人工智能定製公交、人工智能活力社區、全鎮域個人安全健康智能護理系統未來將在馬橋人工智能小鎮集聚。

未來的人工智能小鎮，會成為時尚產業、智能製造產業、高端生態產業，歷史文化產業的集聚區域，上海市閔行區發改委主任胡志宏說：「希望我們的人工智能可以和全球比拚，在關鍵核心技術等方面實現突破。讓我們在地企業的人工智能產品應用在城市建設和治理當中，這些都是可以預期的。」