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人行連續第32個工作日操作逆回購 春節後首次淨投放

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

中國人民銀行今（20）日公告，以利率招標方式進行人民幣100億元逆回購操作。這是今年以來，人行連續第32個工作日操作逆回購，因無逆回購到期，因此淨投放100億元，這也是春節後首次淨投放。

中新經緯報導，今年以來，人行在工作日均進行逆回購操作，主要以7天逆回購為主。2月4日是人行今年以來首次進行14天逆回購操作，之後的2月5日、2月7日，人行連續進行14天逆回購操作。

數據顯示，今年春節前，人行總共投放人民幣4,300億元跨節資金，比去年春節前少投放7,500億元，投放量在歷年春節前處於低點。

人行旗下的《金融時報》發文表示，當前已不應過度關注人行公開市場操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解，重點關注的應當是人行公開市場操作利率、中期借貸便利（MLF）利率等政策利率指標，以及市場基準利率在一段時間內的運行情況。

對於下一階段貨幣政策走向，蘇寧金融研究院高級研究員陶金表示，由於流動性短期內還將處於相對寬裕狀態，人行大規模市場投放的必要性降低。同時這也符合人行近期對於流動性的政策表述。高頻率、小數量的投放，有助於進一步穩定銀行間資金利率水準，穩固政策利率作為市場利率的錨定作用。

中國銀行研究院研究員王有鑫預計，下一步人行貨幣政策操作將繼續堅持以穩為主，在恢復經濟和防範風險中間保持平衡，貨幣政策短期不會轉向，但逆回購可能繼續減量操作，短期流動性將維持緊平衡。

光大證券首席固定收益分析師張旭認為，不宜透過公開市場操作量、淨投放量等數量上的指標判斷貨幣政策取向。春節後現金逐步回籠，這降低銀行體系對於人行資金的需求，人行也相應地回收基礎貨幣，保持資金供需的平衡。

春節 人民幣

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