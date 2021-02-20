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壓力爆表！大陸投信業高層近一年7人英年早逝

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸金融業從業人員在光鮮亮麗的外表下，往往承受著巨大的工作壓力。近一年來，大陸投信業至少就有七名高層英年早逝。美聯社
大陸金融業從業人員在光鮮亮麗的外表下，往往承受著巨大的工作壓力。近一年來，大陸投信業至少就有七名高層英年早逝。美聯社

資產管理規模超過新台幣5兆元的大陸南方基金公司，19日晚間公告，現年58歲的董事長張海波因病去世，震撼大陸金融圈。因為這至少是過去一年來，大陸第7位英年早逝的投信業高層。

大陸證券時報指出，南方基金是大陸一家超大型基金公司，主要股東包括華泰證券、深圳投控、廈門國際信托、興業證券等。根據南方基金公司的公告，截至2020年底，南方基金旗下資產管理規模突破人民幣1.3兆元（約新台幣5.59兆元），涵蓋的客戶數量逾1.4億。

張海波，1963年9月出生，曾在華泰證券任職18年，2007年12月，出任華泰證券副總裁， 2016年10月18日起，任南方基金公司董事長。

南方基金19日晚間公告，張海波17日凌晨因病在南京去世，由總經理楊小松暫代董事長職務。

張海波去年12月31日還與南方基金總經理楊小松共同發布《南方基金：以初心，致未來》的文章。如今突然傳出辭世的消息，讓不少人感到意外。

上海澎湃新聞整理，過去一年來，大陸已先後傳出多名投信行業高層驟世的消息，分別為：

2020年11月30日，55歲的銀杏谷資本合夥人、銀杏海基金創始合夥人鄭雨林，因過勞在家中心臟病發猝死。

2020年11月29日，年僅37歲的財通基金量化投資部負責人徐益鋆突然離世。

2020年8月20日，廣發證券戰略投行部副總經理張京因病去世，享年35歲。

2020年8月19日，中交基金總經理李雪松因突發心臟病猝死，享年51歲。

2020年4月14日，中海基金管理有限公司常務副總經理宋宇去世，享年55歲。

2020年2月6日，西部利得基金投資總監吳江癌症去世，享年38歲。

澎湃新聞表示，大陸基金行業的高薪一直為人津津樂道，但基金從業人員工作壓力大、強度高、常加班、睡眠不足等問題也始終揮之不去。因此，長久以來就屢屢傳出年輕從業人員，因各種原因不幸去世的消息。

心臟病 癌症 睡眠

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