大陸進一步放寬外匯管制 開放個人境外資本投資

大陸國家外匯管理局資本項目司長葉海生表示，大陸將研究有序放寬個人資本項下業務限制，研究允許境內個人在年度5萬美元購匯額度內，開展境外資本項下投資的可行性。同時也將完善常態化QDII（合格境內機構投資者）額度發放機制，適時提高QDII總額度。

據大陸財新網報導，葉海生是接受外匯局旗下雜誌《中國外匯》專訪時做出上述表示。他指出，2021年，大陸資本項目將有序開展高水平對外開放試點，提升個人用匯便利度。

其中，大陸民眾較為關注的個人資本項下對外投資方面，葉海生透露，2021年，外匯局將研究論證允許境內個人在年度5萬美元便利化額度內開展境外證券、保險等投資的可行性。

目前，大陸民眾每人每年可有等值5萬美元的外匯便利化額度。額度內，一般無需提供證明文件，即可憑身分證件直接在銀行辦理結售匯，但用途僅限於真實、合法需求的經常項目。

財新網指出，亦即，目前大陸個人每年5萬美元購匯額度，並不被允許用於包括境外證券投資、購買人壽保險、投資性返還分紅險，以及境外購房等資本項下投資需求。

此外，葉海生透露，2021年外匯局還將修訂境內個人參與境外上市公司股權激勵計劃的管理規定，取消年度購付匯額度限制，優化管理流程；同時配合中國人民銀行（大陸央行）做好粵港澳大灣區「理財通」試點。

葉海生表示，2021年，大陸還將適時提高QDII總額度。

目前大陸官方批准的QDII總額度一直為1,800億美元，但截至目前為止，仍有542.81億美元額度尚未分配給機構。

葉海生指出，2021年大陸也將優化保險機構境外投資管理政策，對保險機構境外直接投資（ODI）和證券投資實施分別管理。

但葉海生也強調，外匯局同時將加強跨境資本流動監測，完善對金融機構，特別是銀行對外債權、債務的監測，加強對重點機構，尤其是房地產企業、城投企業外債變動的分析，並密切關注直接投資項下跨境資金流動監測。