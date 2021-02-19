官媒：別過度關注人行公開市場操作 當心誤判

春節假期後兩個交易日，中國人民銀行（大陸央行）本周累計淨回籠資金人民幣3,400億元（約新台幣1.4兆元）。人行旗下《金融時報》發文指出，當前已不應過度關注人行公開市場操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解。

第一財經報導，市場高度關注春節前後的人行公開市場操作情況，與往年相比，今年節後一反常態的「緊」，除了因就地過年使得春節取現需求，以及對應的節後現金回流規模弱於往年外，也凸顯人行貨幣政策的穩字當頭、不左不右的最新內涵。

數據顯示，今年春節前，人行總共投放人民幣4,300億元跨節資金，比去年春節前少投放7,500億元，投放量在歷年春節前處於低點。

春節假期後的兩個交易日，人行更是淨回籠資金人民幣3,400億元。

《金融時報》文章強調，當前已不應過度關注人行公開市場操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解，重點關注的應當是人行公開市場操作利率、中期借貸便利（MLF）利率等政策利率指標，以及市場基準利率在一段時間內的運行情況。

光大證券首席固定收益分析師張旭認為，不宜透過公開市場操作量、淨投放量等數量上的指標判斷貨幣政策取向。春節後現金逐步回籠，這降低銀行體系對於人行資金的需求，人行也相應地回收基礎貨幣，保持資金供需的平衡。

中信證券研究所副所長明明預計，節後貨幣政策短期不會明顯收緊，很大機率是引導市場利率圍繞政策利率運行。

從時間間隔上看，11月底貨幣邊際寬鬆到1月中旬貨幣邊際收緊約持續一個半月，若以一個半月為短期周期，2月底至3月初預計也將面臨階段性偏鬆。目前貨幣政策仍是以穩為主，尚不需要擔憂貨幣政策轉向，下一步貨幣政策的定調，需要等到3月中旬的重要會議之後。