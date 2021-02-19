傳小米計畫造車 由創辦人雷軍領軍

陸媒引述消息人士指出，小米集團確定造車，將會視其為戰略級決策，不過具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。一位知情人士稱，小米造車或將由小米集團創始人雷軍親自帶隊。

大陸媒體「晚點 LatePost」報導指出，從多個消息獲悉，小米已確定造車。不過，小米尚未做出回應。

小米集團今日股價直線飆升，股價一度急升超過12%。港媒香港經濟日報指出，小米集團最新報31.85港元，升約11%，成交突破百億港元，尾市高見32.3港元，一度急漲逾12%。

這不是第一次傳出小米造車的消息。小米集團前公關部總經理、現小米集團總辦副主任徐潔雲在去年12月發佈微博，表示掌握一個原則就行，但凡說小米要造車的，都是假新聞。