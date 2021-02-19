大陸地方財政收入「開門紅」 全年增速估低於7%

從大陸多數省份今年的預算報告來看，今年大陸財政收入將呈中低速增長，成長率預估不超過7%。

第一財經報導，受新冠疫情衝擊等因素影響，去年大陸全國地方財政收入略有下滑，但隨著經濟穩步恢復，今年1月地方財政收入迎來「開門紅」。

今年1月，絕大多數省份地方財政收入均有所增長，其中不少地方收入增速高達兩位數，反映經濟在穩步復甦中。不過從多數省份今年的預算報告來看，多數地方預計今年收入將呈中低速增長，不超過7%。

受疫情衝擊和大規模減稅降費影響，去年大陸全國地方財政收入罕見年減0.9%。不過從季度來看，自去年第1季收入大幅下滑後，第2季收入降幅縮窄，並從3、4季收入開始增長。

中國政法大學教授施正文指出，去年1月疫情開始暴發，對財政收入有所影響。受去年同期基數相對較低，以及當前經濟穩步復甦影響，今年1月地方財政收入保持增長。這也反映今年經濟明顯好於同期。

1月也是大陸傳統繳稅大月。根據人行的數據，今年1月財政性存款增加人民幣1兆1,700億元，比去年同期增加7,698億元。

此外，大陸1月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均繼續保持在榮枯線以上，這也支撐財政收入增長。

遼寧大學地方財政研究院院長王振宇分析，考慮到去年年底的一些收入在今年初入庫等不可比因素，相比於1月數據，觀察更長周期的數據更有意義。

還有多位財稅專家分析，由於大陸經濟穩步恢復，實現較快增長，使得大多數地方財政收入能夠實現增長。不過世界經濟復甦仍然不穩定、不平衡，當前疫情防控形勢依然複雜嚴峻，存在不確定性。

此外，去年不少地方為了彌補稅收減收，透過增加國企利潤上繳、處置存量資產等一次性增收措施，抬高了去年收入基數，而今年官方持續推進減稅降費，會帶來一定程度的稅費減收，綜合考慮這些因素，地方財政收入增收壓力較大，因此維持中低速增長的預期。