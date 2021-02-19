快訊

新冠疫苗接種點曝光！ 擬Moderna疫苗在醫院、AZ在基層

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸地方財政收入「開門紅」 全年增速估低於7%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
今年大陸財政收入預估將呈中低速增長。路透
今年大陸財政收入預估將呈中低速增長。路透

從大陸多數省份今年的預算報告來看，今年大陸財政收入將呈中低速增長，成長率預估不超過7%。

第一財經報導，受新冠疫情衝擊等因素影響，去年大陸全國地方財政收入略有下滑，但隨著經濟穩步恢復，今年1月地方財政收入迎來「開門紅」。

今年1月，絕大多數省份地方財政收入均有所增長，其中不少地方收入增速高達兩位數，反映經濟在穩步復甦中。不過從多數省份今年的預算報告來看，多數地方預計今年收入將呈中低速增長，不超過7%。

受疫情衝擊和大規模減稅降費影響，去年大陸全國地方財政收入罕見年減0.9%。不過從季度來看，自去年第1季收入大幅下滑後，第2季收入降幅縮窄，並從3、4季收入開始增長。

中國政法大學教授施正文指出，去年1月疫情開始暴發，對財政收入有所影響。受去年同期基數相對較低，以及當前經濟穩步復甦影響，今年1月地方財政收入保持增長。這也反映今年經濟明顯好於同期。

1月也是大陸傳統繳稅大月。根據人行的數據，今年1月財政性存款增加人民幣1兆1,700億元，比去年同期增加7,698億元。

此外，大陸1月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均繼續保持在榮枯線以上，這也支撐財政收入增長。

遼寧大學地方財政研究院院長王振宇分析，考慮到去年年底的一些收入在今年初入庫等不可比因素，相比於1月數據，觀察更長周期的數據更有意義。

還有多位財稅專家分析，由於大陸經濟穩步恢復，實現較快增長，使得大多數地方財政收入能夠實現增長。不過世界經濟復甦仍然不穩定、不平衡，當前疫情防控形勢依然複雜嚴峻，存在不確定性。

此外，去年不少地方為了彌補稅收減收，透過增加國企利潤上繳、處置存量資產等一次性增收措施，抬高了去年收入基數，而今年官方持續推進減稅降費，會帶來一定程度的稅費減收，綜合考慮這些因素，地方財政收入增收壓力較大，因此維持中低速增長的預期。

疫情

延伸閱讀

大陸官方給了電競玩家正式職稱「電子競技員」

原物料醞釀大爆發 4大亮點找出下一個梅超風

陸外交部駐港公署前特派員謝鋒 任外交部副部長

大陸昨增10例境外移入 本土連4日零確診

相關新聞

曾是微信頭號對手 米聊APP今起停止服務

小米旗下的「米聊APP」將於今日12時正式停止服務。小米2010年12月推出「米聊APP」，當年曾是騰訊旗下的「微信」頭...

大陸地方財政收入「開門紅」 全年增速估低於7%

從大陸多數省份今年的預算報告來看，今年大陸財政收入將呈中低速增長，成長率預估不超過7%。

數位人民幣紅包 可與現鈔雙向兌換

春節期間，大陸數位人民幣紅包增添新玩法，深圳、蘇州及北京均有試點活動，數位人民幣「硬錢包」、數位人民幣與現鈔的雙向兌換等...

上海新政嚴控 春節房市冷清清

上海近期房地產調控更嚴厲後，農曆春節當地房市成交冷淡。上海中原地產18日公布數據顯示，春節假期（11至17日）上海新建商...

一二線城市購房熱 多處成交量上漲

2021年春節，大陸多地倡導就地過年，一二線城市房地產市場也開門迎客。春節一般是中國大陸房地產市場特別是一二線樓市的成交...

15城上榜新一線城市 重慶、蘇州GDP破2兆

根據第一財經·新一線城市研究所2020年6月發布的「2020城市商業魅力排行榜」，2020年15個中國大陸新一線城市分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。