就地過年效應 房市交易熱

「就地過年」政策帶動春節假期大陸房市升溫，專家預估成交量將刷新春節期間歷史紀錄，但市場在一系列調控政策打擊下，繼續高燒的可能性降低。

春節一般是一二線城市房市的成交淡季，但今年春節一二線城市房市卻意外出現「淡季不淡」，三四線城市返鄉置業的情況則是相對冷清。

經濟參考報報導，今年春節因就地過年，本地遊、本地看房成為部分家庭的重要活動。

中原地產研究中心報告顯示，雖然春節期間因為各地網簽系統暫停，數據有所缺少，但大部分建案都開門迎客，預計成交量將刷新春節期間歷史紀錄。

中原地產首席分析師張大偉表示，以北京為例，北京市全市超過60個建案春節不打烊，二手房門市也大部分正常看房，因為不出京，很多購房者也利用春節假期看房、選房，與以往零星樓盤熱，大多冷清相比，今年大部分售樓處接待客戶數量和平時周末接近。

他指出，據初步統計，大年初三以來，北京市全市每天都有超過100套二手房成交，相比往年的冰點，可見市場之活躍，而其他熱點一二線城市成交量也有類似情況。

張大偉預計，相比過去可能要到3月市場才逐漸回暖，市場成交量有望在2月快速恢復。

除北京外，其他部分城市春節期間客流量也有所回升。

值得注意的是，春節前北京、廣州等多地祭出加強個人經營性貸款管理，防範信貸資金違規流入房地產市場。對此，張大偉認為，今年春節後熱點城市的熱度，主要看經營貸的調控力度。整體看，預計市場在一系列調控政策打擊下，會保持平穩，繼續高燒的可能性降低。

房市的熱度與土地市場基本一致。據中原地產統計，截至2月17日，今年以來，大陸已經有14個賣地收入逾人民幣百億元的城市，包括杭州、上海、成都、北京、寧波、南京等。2020年同期，只有六個城市土地出讓收入超過百億元。