深圳、北京、上海三個一線城市2月出手整治租賃市場亂象，發布長租市場新政。專家表示，三城密集連動具有風向標意義，將引導租賃住房成居民可長期接受的消費方式。

春節假期後，住房租賃市場將迎來簽約旺季。今年特別的是，京滬深三大一線城市相繼針對住房租賃市場發布監管新規，進一步規範租賃市場，時機點耐人尋味。

大陸住房和城鄉建設部部長王蒙徽強調，2021年將規範發展住房租賃市場，加大對「高進低出」、「長收短付」、以及違規建立資金池等行為加強整治力度，防止「爆雷」風險。

據不完全統計，在北京、上海等城市，長租公寓類的企業市場占比已超過20%，且長租公寓提供的租房數量呈逐年上升趨勢。

澎湃新聞報導，大陸住房租賃市場亂象頻傳，特別是長租市場公寓企業採取「租金貸 」，操作「高進低出、長收短付」等手段，搶占房源並違規形成資金池。

報導指出，「租金貸 」其實正是長租公寓「爆雷」事件頻發的重要原因，利用「租金貸 」變相融資，高槓桿進行擴張，一旦資金鏈出現問題，房東、承租人和金融機構三敗俱傷，房東收不到租金，強迫租房者騰空房屋；租房者仍要還銀行貸款，面臨房財兩空的窘境；而銀行難以回款形成壞帳。

租賃市場整頓迫在眉睫，因此， 北京新政嚴控租金貸撥付對象，嚴禁銀行業金融機構、小額貸款公司將租金貸撥付給住房租賃企業。

深圳限制金融機構與承租人單獨簽訂貸款協議，貸款撥付限承租人個人帳戶；上海更嚴格，要求未開展個人租金貸業務的住房租賃經營機構不得新增業務。已開展個人租金貸業務限令2022年底前貸款金額調整到占企業租金收入比例15%以下。