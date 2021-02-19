瑞幸上月增120家門市

大陸瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一昨（18）日發出員工內部信透露，今年1月，瑞幸咖啡新增門市數超過120家，主要原因是開放加盟店。

郭謹一未說明最新總店數，因為瑞幸咖啡因為財報做假去年大量關店，去年店數一度高達4,800店，但去年11月底總店數已跌破4,000店至3,898店。

新京報報導，信件顯示，目前瑞幸咖啡註冊用戶已近1億，自有流量快速增長，已成為推動營收增長的重要驅動力。

此外，2020年，瑞幸門市總數近4,800家，飲品銷量超過3億杯，2021年1月，瑞幸新開門市數就超過120家。在剛剛結束的春節假期，瑞幸咖啡全大陸有1,900多家門市營業，飲品杯量為去年同期的近五倍，收入為去年同期的近七倍。

對於2021年規劃，郭謹一稱，將圍繞產品、門市、用戶構建成的「鐵三角」運作模式，強化內控合規體系，加快優化整體組織架構，保證公司健康規範發展。此外，還將加強機制和文化建設，落實員工福利、薪酬等激勵機制。

之前多位主管聯名舉報郭謹一貪汙事件，瑞幸咖啡在17日晚間公告，目前沒有發現任何證據證明郭謹一存在請願信中所指控的不當行為。去年初，公司爆發財報造假，被迫在美下市，瑞幸咖啡經歷震盪，前董事長陸正耀交出控制權，公司高層大洗牌。2020年5月12日，瑞幸咖啡聯合創始人郭瑾一，接任董事長兼CEO。