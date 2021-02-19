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愛奇藝去年虧294億元

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

愛奇藝昨（18）日公布去年財報顯示，去年營收人民幣297億元（約新台幣1,306億元），年增2%；虧損人民幣70億元（約新台幣294億元），但與2019年的虧損人民幣103億元相比，虧損已有減少。

第一財經報導，愛奇藝CEO龔宇在財報後的電話會議中表示，疫情影響下，去年第1季是愛奇藝會員數量歷史最高峰，後來因內容缺失導致會員數量出現下降。內容缺失的原因一是疫情導致院線電影無法上映，二是部分影視內容受疫情影響、審核延期，三是綜藝節目受廣告主停止投放和贊助等影響。

他表示，會員數量下降情況得到改善，今年將會有大量自製內容播出，版權內容在按照計畫播出。

此外，今年大陸春節檔院線電影表現超出預期，這也有助於院線電影的第二個窗口期，也就是在視頻平台的播出。

此前會員費漲價，也影響著愛奇藝會員數量，愛奇藝會員及海外業務群總裁楊向華在財報電話會上表示，漲價後，客單價是上升的，新增的一些用戶，以新價格訂閱的連續包月用戶，在第一個月續費留存率也有所上升，總體來講，漲價比預期要好，漲價以後，新增用戶下跌影響非常短期，在很短的時間內就已經消失了。

愛奇藝首席財務官王曉東表示，愛奇藝的營運虧損率連續三季大幅收窄，在充滿挑戰的宏觀環境中，愛奇藝會繼續嚴格控制成本。他同時透露，在2020年12月，愛奇藝完成自IPO以來最大的一筆融資，這使公司能進一步提升內容供給和技術水準。

愛奇藝展望今年第1季業績，預計總收入介於人民幣70.7 億元至75.3億元。愛奇藝去年第4季總營收人民幣75億元，虧損15億元，相較2019年同期的虧損人民幣25億元。虧損持續減少。

從營收角度來看，2020年第4季，愛奇藝會員服務收入為人民幣38億元，年減1%；全年會員服務營收165億元，較2019年增長14%。

愛奇藝 人民幣 營收

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