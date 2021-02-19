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新雲端AI晶片 傳台積代工

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

百度董事長李彥宏昨（18）日透過內部全員信表示，百度昆侖2代雲端AI晶片即將量產，並將部署在搜索、工業互聯網、智慧交通等業務領域。

昆侖2代採用7奈米製造工藝，儘管百度沒有透露代工方，但外界認為，目前順利量產7奈米的只有台積電，因此昆侖2代將在今年上半年即將量產。

雷帝網報導，李彥宏指出，在技術研發上長期堅定的投入，使百度成為領先的AI生態型公司，未來百度將繼續在基礎研究、基礎技術和底層創新上下硬功夫，「不做創新『氣氛組』，要做就做『實幹組』。」

李彥宏透露，百度自主研發的雲端通用晶片昆侖1，已在百度搜尋引擎和智慧雲生態夥伴等場景廣泛部署，具高性能和高性價比，下一代7奈米昆侖2晶片即將量產，性能比昆侖1提升3倍。

36氪報導，百度的AI晶片有兩大系列，一系列是「昆侖」雲端AI晶片，昆侖1代由百度在2018年的第二屆AI開發者大會上推出，2019年宣布已經成功量產，採用三星14奈米製程，可以在100W+功耗下提供260TOPS的運算性能。

去年9月的百度大會上，百度智慧晶片總經理歐陽劍宣稱，昆侖1已量產，並在百度搜尋引擎、雲計算等業務中部署了2萬片，計算性能相比英偉達T4提升1.5到3倍。而昆侖2代採用7奈米製造工藝，雖然百度沒有透露代工方，外界猜測可能是台積電代工，今年上半年就會量產。

「昆侖」之外，百度AI晶片的另一系列則是「鴻鵠」語音AI晶片，這款晶片在2019年推出，是與AI晶片創業公司欣博電子合作打造，主打低功耗AI語音交互場景，平均功耗僅100mW，百度將它用在了Apollo車載、小度智能音箱等場景中。

實際上，對於百度、阿里、騰訊、華為而言，自研AI晶片是重要戰略布局，由於雲服務市場已經成長為兆級別的超級大蛋糕，雲計算成為兵家必爭之地。

百度 晶片 奈米

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