上海迎客536萬人次 消費增長1.2倍

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海市文化和旅遊局17日發布數據顯示，在2021年春節7天假期，上海實現旅遊收入56.65億元人民幣。（新華社）
上海市文化和旅遊局17日發布數據顯示，在2021年春節7天假期，上海實現旅遊收入56.65億元人民幣。（新華社）

就地過年，消費市場有多火？上海市商務委最新發布的數據顯示，春節假期，390家零售重點樣本企業同比增長1.2倍，107家餐飲樣本企業同比增長79.0%。

新華社報導，2021年2月11日至17日的牛年春節假期期間，相比2020年1月24日至30日，上海390家零售重點樣本企業實現銷售額76.1億元（人民幣，下同），同比增長1.2倍，從業態來看，影院、汽車、家電、金銀珠寶、餐飲、購物中心等銷售保持較好增長，同比增長1倍以上。107家餐飲樣本企業實現銷售額2933萬元，同比增長79.0%。

根據消費市場大數據實驗室監測，從支付端來看，2月10日至16日，同比去年1月23日至29日，上海共發生消費金額204.2億，同比增長82.2%，消費人次1671萬人次，同比增長63.9%。

值得注意的是，這一監測數據顯示，外來消費次數高達536.4萬人次，發生消費金額為76.6億元，較去年同期分別同比增長95.4%和1.2倍。其中，長三角地區來滬消費占外來消費比重較高，江蘇、浙江、安徽消費人次位居前三位。

上海 春節

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