15城上榜新一線城市 重慶、蘇州GDP破2兆
根據第一財經·新一線城市研究所2020年6月發布的「2020城市商業魅力排行榜」，2020年15個中國大陸新一線城市分別是成都、重慶、杭州、武漢、西安、天津、蘇州、南京、鄭州、長沙、東莞、瀋陽、青島、合肥、佛山。
香港中通社報導，15個城市中，有13個城市的GDP超過兆元（人民幣，下同）大關，2個城市超過了2兆元，分別是重慶和蘇州。其中，重慶以25002.79億元居新一線城市第一位。在全大陸所有城市中，重慶GDP總量僅次於上海、北京、深圳和廣州四個一線城市，位列第五。
2020年重慶GDP總量僅比位居大陸第四的一線城市廣州少16.32億元，未來重慶GDP總量很有可能超過廣州，進入到前四行列。
重慶之後，蘇州2020年GDP為20170.5億元，按可比價格計算，比上年增長3.4%，GDP總量在新一線城市中位居第二，在大陸所有城市中位居第六。值得注意的是，蘇州也是6個突破2兆元大關的城市中，唯一一個普通地級市。
從增速來看，中國大陸增速較快的幾個新一線城市主要是強省會城市，其中前五名分別是西安、南京、合肥、成都和長沙。其中西安以5.2%的增速位居新一線城市第一。此外，合肥、長沙、成都都是來自大陸中西部地區。
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