一二線城市購房熱 多處成交量上漲

2021年春節，大陸多地倡導就地過年，一二線城市房地產市場也開門迎客。春節一般是中國大陸房地產市場特別是一二線樓市的成交淡季，但今年春節一二線城市樓市淡季不淡。

中新社報導，中原地產首席分析師張大偉表示，相比2020年春節後的樓市冰封，2021年春節樓市延續了今年1月份的高位運行態勢。整體來看，多個一二線城市房地產市場成交量同比上漲明顯。

以北京市為例，2021年春節，當地有超過60個項目「不打烊」，許多二手房門店也可以正常看房。不少選擇就地過年的購房者利用春節假期看房，多數售樓處接待客戶數量和平時周末接近。據中原地產研究中心不完全統計，正月初三（2月14日）以後，北京每天都有超過100套二手房成交，與往年相比，今年春節樓市活躍度明顯提高。

往年春節假期，隨著大批民眾回鄉過年，一二線城市房地產市場往往會出現極低成交，甚至「零成交」的狀況。但是張大偉指出，2021年是近年來首個倡導就地過年的春節假期，大城市人口流動減少，加之，2021年春節一二線城市大部分房地產項目都開門迎客，所以成交量創造了近年春節同期的新高。

不過，相比今年一二線城市樓市的活躍，三四線城市返鄉置業相對冷清。據統計，相比過去幾年，2021年春節返鄉置業成交量下滑三成以上，而且三四線置業市場出現逐漸飽和的趨勢。

樓市的熱點與土地市場基本一致。據中原地產統計，截至2月17日，今年以來，中國大陸已經有14個賣地收入超百億元人民幣的城市，包括杭州、上海、成都、北京、寧波、南京等。2020年同期，只有6個城市土地出讓收入超過百億元人民幣。