上海新政嚴控 春節房市冷清清

上海近期房地產調控更嚴厲後，農曆春節當地房市成交冷淡。上海中原地產18日公布數據顯示，春節假期（11至17日）上海新建商品住宅成交1.3萬平方公尺，整個春節假期有59個房地產項目有網簽記錄，但多數項目網簽數量不超過5套。中古屋購房者也不多，且多數都在觀望。

澎湃新聞報導，上海中原地產數據指出，和以往慣例相同，春節期間沒項目入市。一方面一月底有一波搶收行情，且入市項目多為剛需及剛需改善類房屋，提前釋放；另一方面，二月本身就是市場傳統淡季，即使要推出房地產，也會是二月底。

業界認為，一月底上海升級調控政策，在新政策下如何購房，比如買家打分、參加搖號等都需參考經驗，因此供應「掛零」並不意外。

上海就啟動公開認籌的房地產採取「計分制」。當房地產上市認購組數超過可售房源套數一定比例時，將採取計分排序方法，選取進入公證搖號選房的購房人，計分方法綜合購房人擁有的住房狀況、五年內在滬購房記錄、家庭、戶籍及在滬繳納社保等情況進行計算，按計分高低排序選取。未被選進公證搖號選房範圍內的購房人，買到房屋的機率很低。

儘管上海整體中古屋交易活躍度比新房高，不少經紀人留滬過年，中古屋市場卻同樣早早進入「假期模式」，一些門店甚至提前歇業。鏈家地產、中原地產等均在春節期間放假，雖不少門店按慣例年初五（16日）開業，但客戶不多。

房地產經紀人小張說：「春節7天並沒有買賣成交的單子，現在房東和顧客多以詢問政策及掛牌價格為主，房東掛牌價格偏高，客戶觀望的會多一點。」

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，春節是重要節日，買賣雙方都在假期中，重心不在買房上，再加上節前頒布的調控政策，市場各方都需要時間消化。和以往的調控措施不同，現在上海調控政策精細度更高，各買家有自身不同情況，理解並消化政策需要更長的時間，因此過年期間上海房市供求冷清並不意外。