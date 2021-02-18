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陸官媒：勿過度關注人行操作數量 因恐誤解陸貨幣政策

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
人行主管的陸媒「金融時報」發表評論文章指出，當前已不應過度關注人行操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解。（圖／取自界面新聞）
人行主管的陸媒「金融時報」發表評論文章指出，當前已不應過度關注人行操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解。（圖／取自界面新聞）

中國人民銀行（大陸央行）主管的陸媒「金融時報」發表評論文章指出，當前已不應過度關注大陸央行操作數量，否則可能對大陸貨幣政策取向產生誤解，重點關注的應當是大陸央行公開市場操作利率、MLF利率等政策利率指標，以及市場基準利率在一段時間內的運行狀況。

金融時報的評論文章稱，今年臨近春節時，所有大陸央行跨節資金都是透過7天和14天期公開市場逆回購操作提供的，這在多年來比較少見，也使得部分市場主體對節前貨幣政策操作的預期「落空」。

金融時報解釋，今年春節前的大陸央行操作與往年差異巨大，主要原因有三個：第一，受疫情影響，今年春節前就地過年的民眾較多，居民提領現今需求較往年明顯減少；第二，大陸央行透過加強市場溝通穩定預期，引導市場關注利率而不是央行操作數量，減少了預防性資金需求；第三，大陸央行操作更精準，按照需求提供流動性，同時縮短操作期限，有利於節後及時收回資金。

金融時報指出，大陸央行今年透過精準操作，以較小的操作量實現了維護春節前後貨幣市場利率穩定的操作目標，這也體現了大陸央行在公開市場操作中更加注重利率目標，主要盯住七天回購利率（DR007）等貨幣市場短期基準利率開展操作，而具體的操作數量和期限品種則會根據現金、財政收支、市場需求等情況靈活調整。

大陸央行18日公告，春節後現金逐步回籠，今日開展人民幣2千億中期借貸便利（MLF）操作（含對今日MLF到期的續做）和人民幣200億元逆回購操作，維護銀行體系流動性合理充裕，該MLF操作規模僅完全對沖本月MLF到期量；考慮逆回購和MLF操作在內，今日全口徑淨回籠人民幣2,600億元。

大陸央行 春節 人民幣

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