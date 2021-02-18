取消東北計畫生育？ 陸衛健委：會提出試點方案

大陸擬取消在東北地區的計畫生育。大陸國家衛健委今日表示，東北地區生育率不高，生育政策對生育行為的影響大為減弱，會在相關基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。

大陸東北地區人口流失嚴重，去年大陸全國人大代表、遼寧省常務副省長陳向群曾建議，應先在東北地區全面放開人口生育政策。

大陸國家衛生健康委員會今日在官網上發布對大陸全國人大代表提出「關於解決東北地區人口減少問題的建議」的答覆。

答覆指出，東北地區人口總量減少與區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性與系統性問題相關。其中指出，資源枯竭與產業升級轉型，造成大批年輕的勞動力外流；再來，儘管東北地區的生育政策相對寬鬆，但生育意願仍不高，這與經濟負擔、嬰幼兒照護和女性職業發展等影響相關，生育政策對生育行為的影響大為減弱。

大陸國家衛健委表示，東北地區可實際進行探索，包含組織專家進行研究，研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響。需做好政策調整後人口變動測算、研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件，以及評估政策變動的社會風險等。