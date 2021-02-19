春節網聯處理交易 79.37億筆4.98兆元

網聯18日公布數據：2021年春節假期（農曆除夕至正月初六）網聯平台共處理資金類跨機構網絡支付交易79.37億筆，金額4.98兆人民幣，日均同比漲幅分別為66.61%和84.07%。

其中農曆除夕交易筆數最高，單日超過16.51億筆，較去年漲幅為45.10%。

除夕跨年之夜，網聯平台交易處理峰值超過每秒6.74萬筆。

中新社報導，網聯平台是中國大陸國家級重要金融基礎設施。作為中國大陸統一的清算系統，網聯主要處理支付寶、財付通等非銀行支付機構發起的涉及銀行賬戶的網絡支付業務，實現非銀行支付機構及商業銀行一點接入，受大陸央行（中國人民銀行）監管。

網聯平台數據顯示，春節中國大陸假期消費市場火熱，從消費構成來看，餐飲、觀影、娛樂、購物等是假期主要消費場景，直播帶貨等新型消費方式也延續良好表現。

餐飲行業活力再現，美食打卡成為就地過年的一大亮點。部分品牌餐飲商家日均交易筆數和交易金額同比分別增長16倍和23倍。同時，餐飲外送服務也成為更多人異地過年的就餐選擇，典型餐飲外賣商家日均交易筆數和交易金額同比增長均超兩倍。

電影市場火爆逆襲，影視娛樂相關網絡支付日均交易筆數和交易金額相較去年春節假期分別增長145倍和315倍。