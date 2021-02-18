快訊

騰雲無人機墜毀 中科院：控制系統異常

台股上衝一萬六 金管會主委給投資人三提醒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大教授違法主持陸研究計畫 陸委會：持續追其他狀況

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
台大教授李篤中違法主持大陸研究計畫，教育部18日對他正式做出裁罰。陸委會18日表示對裁罰予以尊重。記者林汪靜／攝影
台大教授李篤中違法主持大陸研究計畫，教育部18日對他正式做出裁罰。陸委會18日表示對裁罰予以尊重。記者林汪靜／攝影

台大化工系教授李篤中去年被爆料曾主持中國大陸國家自然科學基金委員會出資的研究計畫，還曾受聘大陸「長江學者」、列入「千人計畫」。教育部18日正式對他裁罰處以新台幣30萬元。陸委會18日稱對裁罰予以尊重，並表示會持續了解有無我教職、科研人員參與上述研究計畫，持續關注，政府也會持續加以查處。

李篤中自2009年起以哈爾濱工業大學名義申請中國大陸國家自然科學基金委員會3項研究計畫，但上述計畫皆未經主管機關許可，經教育部查證屬實，李篤中違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條之1第1項第1款規定，對他裁罰新台幣30萬元。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正於18日舉行的例行記者會上表示，對於裁罰陸委會予以尊重。行政院於2018年3月指示各公私立科研機構及大學院校的現職專任教師及相關人員未經許可不得參與大陸「千人計畫」、「萬人計畫」，以及其他各項大陸國家基金及國家重點科學研發計畫。

邱垂正說，陸委會將持續會同相關機關了解，有無我教職科研人員參與陸方前項所述的科研研發計畫，如果有發現違反兩岸條例相關規定或是違法兼職情形，政府將依法查處，也會適時對外說明，陸委會將持續關注，主管機關也會持續加以查處。

陸委會 教育部

延伸閱讀

港府疑封殺促轉會網站 陸委會籲保障知的權利

「小明」183天居留家屬急 陸委會：近日公告彈性方案

陳同佳案 陸委會：管浩鳴在刑事訴訟法裡沒有角色

以兩岸醫衛協議引進陸疫苗 陸委會：仍需符合既有法規

相關新聞

美國商會報告：與大陸脫鉤將傷害美企 並重創一些行業

彭博資訊報導，美國商會在當地時間17日發布的一份報告中稱，如果美國公司將在大陸的直接投資減少一半，美國國內生產總值(GD...

受疫情影響！香港失業率惡化至7% 近17年新高

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，香港最新失業率高達7%，創近17年新高

台大教授違法主持陸研究計畫 陸委會：持續追其他狀況

台大化工系教授李篤中去年被爆料曾主持中國大陸國家自然科學基金委員會出資的研究計畫，還曾受聘大陸「長江學者」、列入「千人計...

牛年首個交易日 A股開高走低、收漲0.55%

牛年第一個交易日，陸股今（18）日開高走低，滬指早盤漲近2%，最終收3,675.36，漲0.55%。A股成交額再度突破人...

這個城市最愛發紅包 1009元「大包」讓人羨慕

春節假期尾聲，線上平台紛紛發布相關數據。支付寶數據顯示，今年老百姓參與紅包拜年上漲267%，上海是最愛發紅包城市排行榜第...

中國77城房價過萬 知名歌手嘆買不起深圳房、空有戶口

城市房價飆漲，不僅年輕人望屋興嘆，知名歌手也大呼買不起。據媒體統計，中國約四分之一城市住宅平均單價超過每平方米1萬元，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。