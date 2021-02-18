台大教授違法主持陸研究計畫 陸委會：持續追其他狀況

台大化工系教授李篤中去年被爆料曾主持中國大陸國家自然科學基金委員會出資的研究計畫，還曾受聘大陸「長江學者」、列入「千人計畫」。教育部18日正式對他裁罰處以新台幣30萬元。陸委會18日稱對裁罰予以尊重，並表示會持續了解有無我教職、科研人員參與上述研究計畫，持續關注，政府也會持續加以查處。

李篤中自2009年起以哈爾濱工業大學名義申請中國大陸國家自然科學基金委員會3項研究計畫，但上述計畫皆未經主管機關許可，經教育部查證屬實，李篤中違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條之1第1項第1款規定，對他裁罰新台幣30萬元。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正於18日舉行的例行記者會上表示，對於裁罰陸委會予以尊重。行政院於2018年3月指示各公私立科研機構及大學院校的現職專任教師及相關人員未經許可不得參與大陸「千人計畫」、「萬人計畫」，以及其他各項大陸國家基金及國家重點科學研發計畫。

邱垂正說，陸委會將持續會同相關機關了解，有無我教職科研人員參與陸方前項所述的科研研發計畫，如果有發現違反兩岸條例相關規定或是違法兼職情形，政府將依法查處，也會適時對外說明，陸委會將持續關注，主管機關也會持續加以查處。