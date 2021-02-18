美國商會報告：與大陸脫鉤將傷害美企 並重創一些行業

彭博資訊報導，美國商會在當地時間17日發布的一份報告中稱，如果美國公司將在大陸的直接投資減少一半，美國國內生產總值(GDP)將一次性遭受高達5,000億美元的損失。

此外，如果美國對所有雙向貿易徵收25%的關稅，到2025年，這將使美國GDP每年縮水1,900億美元。

華爾街日報報導，在這份長達88頁、題為《理解美中脫鉤》的報告中，美國商會警告稱，與中國大陸不斷加劇的緊張局勢，可能會對美國企業產生嚴重後果，並提出更糟糕的情況，即美國一些主要行業將受到重創。

報告研究脫鉤對四個行業的潛在影響。報告估計，中美完全脫鉤，即完全切斷對大陸銷售，將使美國飛機和航空業每年損失380億至510億美元的銷售額，而這意味16.7萬至22.5萬個工作機會將會失去。此外，美國終止對中國大陸的半導體銷售，將使半導體行業損失830億美元收入和12.4萬個工作機會。

彭博資訊援引美國商會的說法稱，採取平衡和理性的方式處理對大陸商業關係，符合美國以及美國商界的利益。與此同時，該組織表示，他們支持基於規則的經濟秩序，反對中國大陸對美國公司不公平的做法。

美國商會還稱，美國應該與盟國合作，共同應對中國大陸以國家為主導的經濟模式以及大陸帶來的國家安全的擔憂，而不是單方面採取行動。

中國美國商會主席葛國瑞曾表示，美中自建交以來攜手走過42年，這證明雙方可以合作也應該合作，美中和睦相處會惠及全球。他還說，中國美國商會旗下近1,000家美資企業中，有70%的受訪企業根本沒有遷出大陸市場的計畫，商業將繼續是美中關係的壓艙石。