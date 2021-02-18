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牛年首個交易日 A股開高走低、收漲0.55%
牛年第一個交易日，陸股今（18）日開高走低，滬指早盤漲近2%，最終收3,675.36，漲0.55%。A股成交額再度突破人民幣兆元，至人民幣1.08兆元。
新浪財經報導，滬指今開高1.8%，突破3,700點，雖後漲幅收窄，收漲0.55%。創業板指收跌2.74%。滬深300指數收跌0.68%，盤中突破前高5891.72點。
北上資金今日淨流入人民幣50.73億元。煤炭、能源族群領漲，漲幅均超6%。白酒、醫藥大幅走低，跌幅均近4%。貴州茅台跌5%，跌破人民幣2,500元。
2021年牛年春節期間，雖然A股休市，但海外市場仍正常交易。期間，美股三大指數均刷新歷史新高、日本日經225指數創30年新高、原油期貨續漲創13個月高點、鈀金期貨時隔7年首次站上每盎司1,300美元關口。
港股方面，恆生指數開盤漲0.32%，隨後一路下跌，午後尾盤跌穿上午低位，收30,595點，跌1.58%。全日成交額達港幣2826.81億元。
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