人幣1月支付份額升至2.4% 居全球第5名

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）18日公布數據顯示，1月人民幣國際支付份額大幅提升，排名維持全球第五位。

信報財經報導，人民幣國際支付占比由去年12月的1.88%，升至今年1月的2.4%；1月人民幣支付金額按月增21.3%，同期全球所有貨幣支付金額總體減少5.8%。

1月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日圓分別以38.2%、36.6%、6.8%和3.4%的占比位居前四位。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）是一個金融同業合作組織，銀行和其他金融機構透過SWIFT與同業交換電文（message），從而完成金融交易。簡單來說，SWIFT扮演銀行間的中介角色。

目前台灣銀行業的跨境匯款，大多數都是透過SWIFT系統，包括與大陸各大銀行建立通匯合作關係，幾乎都採SWIFT系統，由SWIFT發送電報到中介的清算銀行，再傳送到大陸的受款銀行。