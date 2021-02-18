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百度與吉利汽車合資公司 李彥宏：已任命CEO

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
阿波羅自動駕駛計畫（Apollo）是百度面向汽車行業及自動駕駛領域的軟體平台。騰訊網
阿波羅自動駕駛計畫（Apollo）是百度面向汽車行業及自動駕駛領域的軟體平台。騰訊網

百度董事長兼CEO李彥宏18日在財報會議上透露，百度與吉利汽車合作，預計三年內推出一款新的電動汽車。

TechWeb報導，百度今年1月宣布，將與吉利成立一家智慧汽車公司，新公司將利用百度在智慧駕駛方面的技術，以及吉利在汽車生產方面的經驗生產智慧電動汽車。

李彥宏表示，目前雙方的合資項目進度非常好，已任命該公司的CEO，也選好品牌名稱。一般新的電動汽車產品從立項到推出大約需要三年時間，合資公司的時間表估計也大概類似。

吉利控股表示，此次合作將基於吉利最新研發的全球領先純電動架構SEA浩瀚智能進化體驗架構展開。

李彥宏在會議上表示，阿波羅自動駕駛計畫（Apollo）和百度大腦都是開放性的平台，公司將繼續同其他車企的合作，提供所需的產品和技術服務。過去的情況是沒有公司願意做「第一個吃螃蟹的人」，所以大多數公司選擇等待，這個合作項目具有旗艦特點和示範性，相信其他車企會跟進，進而提升阿波羅業務的營收。

阿波羅是百度為汽車行業及自動駕駛領域合作夥伴提供的軟體平台。

百度

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