愛奇藝去年虧損294億元 會員數微降

愛奇藝18日發布的2020年財報顯示，總營收為人民幣297億元，年增2%；淨虧損為70億元（約新台幣294億元），與2019年的虧損103億元相比，虧損已有收窄。

愛奇藝去年第4季總營收為人民幣75億元，淨虧損15億元，2019年同期的淨虧損則為25億元。愛奇藝股價在美股盤後下跌7%，報23美元。

在愛奇藝的營收結構中，會員服務收入從2018年第3季開始首次超過廣告收入。財報顯示，截至去年第4季末，愛奇藝的訂閱會員規模達1.017億，較2019年同期的1.07億略有下滑。

從營收角度來看，2020年第4季，愛奇藝會員服務收入為人民幣38億元，年減1%；全年會員服務營收165億元，較2019年增長14%。

第一財經報導，愛奇藝CEO龔宇在財報後的電話會議中表示，疫情影響下，去年第1季是愛奇藝會員數量歷史最高峰，其來因內容缺失導致會員數量出現下降。內容缺失的原因一是疫情導致院線電影無法上映，二是部分影視內容受疫情影響、審核延期，三是綜藝節目受廣告主停止投放和贊助等影響。

他表示，會員數量下降情況得到改善，今年將會有大量自製內容播出，版權內容在按照計畫播出。此外，今年大陸春節檔院線電影表現超出預期，這也有助於院線電影的第二個窗口期，也就是在視頻平台的播出。

愛奇藝首席財務官王曉東表示，愛奇藝的營運虧損率連續三季大幅收窄，在充滿挑戰的宏觀環境中，愛奇藝會繼續嚴格控制成本。他同時透露，在2020年12月，愛奇藝完成自IPO以來最大的一筆融資，這使公司能進一步提升內容供給和技術水準。

愛奇藝展望今年第1季業績，預計總收入介於人民幣70.7 億元至75.3億元。