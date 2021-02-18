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數位人民幣紅包新玩法 可與現鈔雙向兌換

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為大陸郵儲銀行在北京推出的「數字人民幣無源可視卡」。新華社
圖為大陸郵儲銀行在北京推出的「數字人民幣無源可視卡」。新華社

春節期間，大陸數位人民幣紅包增添新玩法，深圳、蘇州及北京均有試點活動，數位人民幣「硬錢包」、數位人民幣與現鈔的雙向兌換等功能也首度亮相。

新華網報導，今年2月，深圳市推出「龍華數位人民幣春節留深紅包」活動，面向深圳龍華區商事主體中購買社保的春節留深人員，共發放10萬個人民幣200元數位人民幣紅包，共計人民幣2,000萬元。

蘇州啟動「數位人民幣·蘇州年貨節京東專場」，蘇州市政府聯合京東集團面向在蘇州工作或生活的全體市民發放15萬個數位人民幣紅包，每個紅包金額200元，共計人民幣3,000萬元。

北京市主辦「數位王府井 冰雪購物節」活動，對個人消費者發放5萬個數位人民幣紅包。每個紅包金額人民幣200元，共計人民幣1,000萬元。

值得注意的是，在此次北京數位人民幣紅包試點的同時，數位人民幣「硬錢包」、數位人民幣與現鈔的雙向兌換等功能也紛紛亮相。

以郵儲銀行為例，其推出疊加健康寶功能的「數位人民幣無源可視卡硬錢包」以及「指紋卡硬錢包」，實現數位人民幣支付和健康寶登記的「一卡雙應用」。

「數位人民幣無源可視卡硬錢包」，外觀與普通銀行卡差不多，但卡片右上角有一塊螢幕顯示消費金額、錢包餘額和一個二維碼（用於查詢健康寶信息）。具備無需充電等特點，對老年群體相當友善。

可穿戴設備是由中國銀行與中國聯通合作推出的形式多樣的智慧設備，包括智慧手套、智慧手表、徽章等，在設備中嵌入數位人民幣錢包晶片，通過碰一碰即可完成支付，方便、快捷。

為配合此次數位人民幣試點活動，工行在位於王府井大街的新東安支行、金街支行兩家網點的八部ATM機上線數位人民幣存取現功能。這意味著在這些ATM上可進行數位人民幣與現鈔的雙向兌換。

數位人民幣先行在深圳、蘇州、雄安、成都以及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試。第二批數位人民幣試點城市，將新增上海、長沙、海南、青島等。

數位人民幣

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