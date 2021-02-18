牛年首個工作日 人行祭重金護航流動性

18日是中國大陸牛年首個工作日，中國人民銀行（大陸央行）公告，春節後現金逐步回籠，進行人民幣2,000億元中期借貸便利（MLF）操作（含對今日MLF到期的續做）和200億元逆回購操作，維護銀行體系流動性合理充裕。

其中，2,000億元MLF期限為1年，中標利率2.95%；200億元逆回購期限為7天，中標利率2.20%。因今日有2,800億元逆回購到期，因此淨回籠2,600億元。

數據顯示，2月初至春節前夕，人行總共淨投放人民幣460億元，投放規模較往年明顯降低。

中信證券明明團隊指出，春節前資金面的超預期波動主導利率上行，春節後存在一定流動性缺口，資金面預計維持緊平衡。貨幣政策仍然是以穩為主，目前尚不需要擔憂貨幣政策的轉向，關注短期擺布節奏。

方正證券首席經濟學家顏色認為，節後流動性不會太過充裕，總體來說，流動性將實現淨回籠，資金面維持節前緊平衡的格局。

東吳證券宏觀分析師邵翔表示，今年年初政府債券融資壓力相較前兩年明顯下降等因素，也使人行大幅投放流動性的必要性下降。

在日前發布的《2020年第4季中國貨幣政策執行報告》中，對於下一階段貨幣政策操作，人行表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，堅持穩字當頭，不急轉彎，把握好政策時度效，處理好恢復經濟和防範風險的關係，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。