快訊

鹽水蜂炮放不放？台南市府今宣布：取消遶境 集中施放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛年首個工作日 人行祭重金護航流動性

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸牛年首個工作日，人民銀行淨回收市場資金人民幣2,600億元。中新社
大陸牛年首個工作日，人民銀行淨回收市場資金人民幣2,600億元。中新社

18日是中國大陸牛年首個工作日，中國人民銀行（大陸央行）公告，春節後現金逐步回籠，進行人民幣2,000億元中期借貸便利（MLF）操作（含對今日MLF到期的續做）和200億元逆回購操作，維護銀行體系流動性合理充裕。

其中，2,000億元MLF期限為1年，中標利率2.95%；200億元逆回購期限為7天，中標利率2.20%。因今日有2,800億元逆回購到期，因此淨回籠2,600億元。

數據顯示，2月初至春節前夕，人行總共淨投放人民幣460億元，投放規模較往年明顯降低。

中信證券明明團隊指出，春節前資金面的超預期波動主導利率上行，春節後存在一定流動性缺口，資金面預計維持緊平衡。貨幣政策仍然是以穩為主，目前尚不需要擔憂貨幣政策的轉向，關注短期擺布節奏。

方正證券首席經濟學家顏色認為，節後流動性不會太過充裕，總體來說，流動性將實現淨回籠，資金面維持節前緊平衡的格局。

東吳證券宏觀分析師邵翔表示，今年年初政府債券融資壓力相較前兩年明顯下降等因素，也使人行大幅投放流動性的必要性下降。

在日前發布的《2020年第4季中國貨幣政策執行報告》中，對於下一階段貨幣政策操作，人行表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，堅持穩字當頭，不急轉彎，把握好政策時度效，處理好恢復經濟和防範風險的關係，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。

延伸閱讀

大陸春節全國快遞量暴增260% 高達6.6億件

春節過後 台東兒童公園3動物裝置作品被「斷掌」

春節限量站票破功！台鐵挨批無原則 列車長無奈：逃票抓不完

春節遊客百萬人次 花蓮垃圾量3千噸

相關新聞

數位人民幣紅包新玩法 可與現鈔雙向兌換

春節期間，大陸數位人民幣紅包增添新玩法，深圳、蘇州及北京均有試點活動，數位人民幣「硬錢包」、數位人民幣與現鈔的雙向兌換等...

百度去年Q4獲利跌25% 在美盤後漲逾3%

大陸搜尋引擎百度18日發布去年第4季財報，營收人民幣302.6億元，年增5%，優於市場預期；獲利（非美國通用會計準則）為...

百度與吉利汽車合資公司 李彥宏：已任命CEO

百度董事長兼CEO李彥宏18日在財報會議上透露，百度與吉利汽車合作，預計三年內推出一款新的電動汽車。

愛奇藝去年虧損294億元 會員數微降

愛奇藝18日發布的2020年財報顯示，總營收為人民幣297億元，年增2%；淨虧損為70億元（約新台幣294億元），與20...

牛年首個工作日 人行祭重金護航流動性

18日是中國大陸牛年首個工作日，中國人民銀行（大陸央行）公告，春節後現金逐步回籠，進行人民幣2,000億元中期借貸便利（...

牛年開市 人民幣即期、中間價雙雙貶值

春節長假後第一個交易日，人民幣對美元即期匯率18日開盤貶值120個基點，報6.4500元對1美元。前一個交易日人民幣即期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。